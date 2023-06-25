محافظ الشرقية يشيد بالمبادرات الإنسانية للبنك الزراعي  

للوصول للأسر الأكثر احتياجا..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية بالمحاسب إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري، في حضور المحاسب أشرف عبد العال رئيس قطاع الشرقية، والمحاسب عمرو المسلمي مدير الاتصال المؤسسي لقطاع الشرقية، في اطار استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية والبنك الزراعي المصري للإستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الخدمات العامة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك الزراعي المصري في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي تفعيلا لمبادرة البنك بتقديم مبلغ 200 ألف جنية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة ابتهاجا بعيد الأضحي المبارك وذلك من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 100 و300 جنية لكل قسيمة بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية.