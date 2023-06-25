معاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 10 سنوات في حرق مقر "غد الثورة"

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 10 سنوات، وذلك في قضية حرق مقر حزب غد الثورة.

حيث قضت المحكمة بمُعاقبة المتهم إسلام عبد الحافظ عوض حامد والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلامياً بحرق مقر حزب غد الثورة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية.

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والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً بجلسة 26 يوليو 2015 من محكمة جنايات الجيزة وهو المتهم الثالث بأمر الإحالة في القضية رقم 14837 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.

وكانت المحكمة قضت غيابياً في 2015، بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقاً، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

مد أجل الحكم على متهمي “أحداث السلام”

وفي سياقٍ مُتصل، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم في اعادة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ " أحداث شغب السلام ".. المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.. وذلك لجلسة 24 يوليو المقبل لإتمام المداولة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

كانت قد عاقبت المحكمة 25 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 7 متهمين اخرين بالسجن 10 سنوات.

وعلى جانب آخر، قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر ، بالحكم في اعادة محاكمة 5 متهمين في القضيه رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلامياً بأحداث عنف الظاهر.. حيث عاقبت المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده ثلاث سنوات تبدا من انتهاء مده العقوبه المقضي بها

صدر الحكم الدائرة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: غريب سالم غريب المتهم التاسع بامر الاحاله ومحمود عصام عبد الحميد هاشم المتهم الاول بامر الاحاله وعصام محمد محمد حسين المتهم السادس والعشرين بامر الاحاله ومحمد رفعت عبد الباسط المتهم 102 بامر الاحال’ والمتهم محمد عبدالعاطى عبد المنعم.

والجدير بالذكر ان المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسه 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات بتهمه التجمهور واستعراض القوه والقتل وحيازه واحراز اسلحه وذخائر.