ضبط 283 قضية مواد مخدرة في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(283) قضية مخدرات ، (139)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (84373) حكم قضائى متنوع.

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وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (283) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (301) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (565,113 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (950,39 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (350,18 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (986,15 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,143 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,224 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (427جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (30 جرام ).

عدد (1672) قرص مخدر.

ضبط 139 قطعة سلاح نارية في حملة أمنية

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءتم ضبط (139قطعة سلاح نارى بحوزة115متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(9) بنادق خرطوش .

(6) طبنجات.

(116) فرد محلى.

(162) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة .

(181) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تمتنفيذ (84373) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(26877) حكم حبس جزئى.

(4481) حكم حبس مستأنف.

(41881) حكم غرامة.

(10778) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابيةتم ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إرتكبوا (3) حوادثمتنوعة .

زفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (40) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةتم ضبط (15) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفةتم ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21052) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.