موعد وصول إدوارد ميندي للسعودية تمهيدًا لإنتقاله للأهلي

باتت صفقة إنتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي أقرب من أي وقت مضي، حيث يستعد اللاعب للسفر إلي السعودية لإجراء الكشف الطبي وإتمام إنتقاله لصفوف أهلي جده السعودي.

ويسعي فريق الأهلي السعودي لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، لتجنب هبوطه مرة أخري.

موعد وصول إدوارد ميندي للسعودية.

يسعى فريق الأهلى السعودي لإبرام صفقات نارية عدة، عقب تأهله لدوري المحترفين، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى ليزاحم الكبار لاعتلاء منصات التتويج فى الموسم المقبل بالدوري السعودي.

ومن ضمن إهتمام الفريق السعودي في الوقت الحالي هو ضم الحارس السنغالي ميندي من تشيلسي، وسط رغبة مبدأية من الحارس للموافقه علي العرض ودخول المفاوضات لمراحل متقدمة.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر اليوم الأحد، "سيغادر إدوارد ميندي حارس تشيلسي إلى السعودية، وسيخضع للكشف الطبي هناك غداً الاثنين".

وتابع، اتفق إدوارد ميندي على الشروط الشخصية لعقده مع أهلي جدة، وسيوقع حتى يونيو 2026، مع النادي السعودي العائد لدوري المحترفين بعد موسم وحيد قضاه في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وتأتي خطوة أهلى جدة بالسعي لضم إدوارد ميندي على غرار تعاقد جاره الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضاً قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ميركاتو يناير الماضي.

وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.

في سياق متصل كشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الأسبوع الماضي إلى تلقي محرز البالغ عمره 32 عاما عرضا من الأهلي السعودي.

وأكد النجم الجزائري عدم نيته اتخاذ القرار في الوقت الراهن مع تبقي عامين في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال محرز بخصوص تلك الأخبار:" يتبقي لدي عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي. حتى الآن لا يوجد شيء وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

وأضاف: حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".