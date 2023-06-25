حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، إذ يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

فيما أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة البحرين وحركة الملاحة البحرية، حيث تكون حركة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية وعن حركة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة