تفاصيل حالة الطقس وسر ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، قائلة إن البلاد تشهد استقرارًا بالأحوال الجوية، خصوصًا مع بدايات فصل الصيف، المعروف عنه أنه فصل الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأضافت أنه يوجد ارتفاعات طفيفة في حالة الطقس خلال فترة النهار تشهدها أغلب محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار بين الـ34 درجة مئوية لـ35 درجة مئوية.

وأضافت أن المصادر الهوائية مصدرها البحر المتوسط ومحملة كميات من بخار الماء، وبالتالي تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة بنسب الرطوبة خلال فترات النهار، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات عن درجات الحرارة الفعلية.

تفاصيل حالة الطقس

وعن وصف حالة الطقس، أوضحت أنه حار على القاهرة الكبرى فترات النهار وأيضا محافظات الوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون الطقس شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، خصوصا مع زيادة فترات سطوع آشعة الشمس.

وأكدت أن حالة الطقس مساء، تشهد انخفاضا في الحرارة فور غياب أشعة الشمس، متابعة: “ونشعر ببرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل مساء على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصا مع وجود نشاط نسبي في الرياح، ولكنه غير مثير للرمال والأتربة تساعد على تلطيف الأجواء وشعورنا بتلطيف الأجواء فترات الليل”.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافت إلى أن الشبورة المائية خفيفة لا تؤثر على حركة المرور وسرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، وتستمر الأجواء على مدار الأسبوع، ولن يكون هناك تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة هذا الأسبوع.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس قدر الإمكان، هذا بجانب تناول الكثير من المشروبات والسوائل، مشيرة إلى أن مطلع الأسبوع المقبل ستكون الأجواء مستقرة وتكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها بمثل هذا الوقت من العام 34 درجة مئوية و35 درجة مئوية، ولكن وجود نسب رطوبة في الطقس يجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المسجلة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد.