أصالة نصري تتألق بفستان وردي ومكياج ترابي في زفاف شقيقها أنس (صور)

احتفلت المطربة أصالة نصري بزفاف شقيقها أنس وسط العائلة والأصدقاء المقربين، وتداولت الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وخطفت الأنظار بجمالها بإختيارها للون مبهج يتماشى مع أجواء الحفل.

أصالة

وبدت أصالة بفستان باللون الفوشيا الفضفاض، مستوحى تصميمه على شكل الوردة، ومحدد الخصر بحزام نفس اللون، ومُزين نهاية الفستان قماش من التُل الناعم.

وانتعلت أصالة صندل ذا كعب عالٍ باللون الفوشيا؛ ليتماغم مع لون فستانها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات، ضمت أقراط طويلة تتدلى من الأذنين ومثبت عليها حجر باللون الأخضر، بالإضافة لخاتم في أحد اليدين.

أصالة وابنتها

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أصالة نصري تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت شعرها من الأمام على الجانبين، ورفعته من الخلف شكل ذيل حصان ويفي.

ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني والقليل من الوردي الفاتح، وإعتمدت الكحل النود داخل العين؛ لتظهر واسعة وجذابة، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة.

وردت أصالة على التعليقات المتداولة حول

تفاجيء جمهور أصالة منذ عام فقط بلوك جديد، بعد نشرها بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من جلسة التصوير التي خضعت لها، وظهرت بملامح شبابية جذابة، مما أثارت تساؤل الجميع عن ما الذي فعلته لتحصل على ملامح شبابية ووجه مشدود ونضر.

وردت أصالة نصري على التساؤلات عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ما كنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنه هالشّي بيجرح ولا أنا أوڤر؟".

أصالة

ما لا تعرفه عن أصالة

ولدت الفنانة أصالة في مدينة دمشق عام 196، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة، ووالدها هو الفنان "مصطفى نصري"، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى، وكانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.