أصالة في رحلة رومانسية على خطى فيلم أميرة حبي أنا

أمضت النجمة السورية أصالة نصري رحلة رومانسية مع زوجها فائق حسن، لتعكس سعادته بحياتها الزوجية على خطى فيلم " أميرة حبي أنا" للنجمة الراحلة سعاد حسني في أغنيتها الشهيرة "الدنيا ربيع"، ليستمتعان بالعطلة الصيفية في القاهرة.

وتألقت أصالة بإطلالة صيفية جذابة بتوقيع الزهور الراقية لتتناسب مع رحلتها السعيدة وسط الاغصان والأشجار الخضراء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، صمم من قماش الحرير ذا ارضية بيضاء مزركش ببعض الزهور البينك.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها للوراء لتلهو براحتها مع زوجها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وكانت أصالة وفائق حسن احتفلا بذكرى زواجهما الثانية مؤخرا، ونشرت صورة لهما سويا وأمامهما التورتة وشمعة على شكل رقم 2، وعلقت كاتبة: “نحنا مع بعض وراح نبقى مع بعض، فائق-صولا”.

يذكر أن أصالة فاجأت الجميع في 2021 بخبر زواجها من فائق حسن، وقالت عن هذه الزيجة: "علاقتي به كانت عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بيننا هذه المدة عن إطار العمل والفن، ولكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب".

وأضافت: "أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه.. اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم".

وتابعت: "بعد الصدمة اللي مررت بيها، أخذت قرارا أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول".

على جانب آخر، كانت أصالة احتفلت بخطوبة شقيقها أنس في حفل عائلي بسيط، وشاركت جمهورها فرحتها ونشرت صور من الخطوبة لتبارك لشقيقها.

أصالة نصري

أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969 ؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

حياتها

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.