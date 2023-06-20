ماجد المهندس يكشف ملامح دويتو جديد مع أصالة

يستعد النجم ماجد المهندس لمشاركة الفنانة السورية أصالة نصري في دويتو غنائي جديد، وسيكون الديو باللهجة المصرية، وتعد هي المرة الأولى الذي تجمع النجمان في أغنية باللهجة المصرية، والدويتو المنتظر من كلمات فائق حسن زوج أصالة، والحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

ماجد المهندس وأصالة نصري

أحدث حفلات ماجد المهندس

وكان أحيا الفنان ماجد المهندس، بالأمس، حفلا غنائيا كبيرا بدولة الإمارات، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

طرح ماجد المهندس، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “نومة الظالم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها، وأيضاً أغنية "نومة الظالم" لـ"ماجد المهندس"، من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد.

ما لا تعرفه عن ماجد المهندس

اسمه "ماجد عبد الأمير عنبر العتابي" من مواليد عام 1971، في محافظة واسط، بالعاصمة العراقية بغداد، نشأ وسط أسرة مسلمة، تحترم الأعراف والتقاليد، وفي مرحلة الطفولة عمل مع والده في محل الخياطة.

ولكن تمرد على منهج والده، وقرر احتراف الغناء، كانت جينات الفن تتحرك تحت جلده وتدفعه للتمرد على كل الظروف المحيطة.

ماجد المهندس

فشل ماجد في إقناع والده بحبه للغناء، ولم يكن أمامه سبيل إلا الهروب من المنزل إلى دولة الأردن، حاولت والدته إقناعه بالعودة لكن كل جهودها باءت بالفشل.

ترك المهندس دراسة ميكانيكا الطيران، واهتم بدراسة قواعد الموسيقى، وعندما تقدم إلى اختبارات الإذاعة العراقية نجح بتفوق، وشجعه على السير في طريق الفن أساتذته في الموسيقى وقتها مثل ياسين الراوي، وعادل الشيمي.

عاش ماجد المهندس ظروفا بالغة الصعوبة في مرحلة البدايات، كان يعمل خياطا بالنهار، ويغني في الملاهي ليلا، حتى تعرف على الشاعر فائق حسن، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وشجعه على مواصلة الحلم.

وفي عام 2001، ابتسم له الحظ، وتعاقد مع شركة "الخيول" التي أنتجت له 4 ألبومات غنائية، وفي العام نفسه شارك في مهرجان المنامة للموسيقى العربية، وفاز بالجائزة الأولى في الأغنية العربية.

وفي عام 2010 حصل على الجنسية السعودية، ولم يتنازل عن الجنسية العراقية، وبمرور الأيام صار واحدا من ألمع نجوم الطرب في عالمنا العربي.