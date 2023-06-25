الأحد 25/يونيو/2023 - 01:02 م 6/25/2023 1:02:14 PM

اعترض الكثيرون على إزالة بعض المقابر من بعض الأماكن. والاقتراح هنا أن يتم عمل مزاد دولى لاستغلال أراضى المقابر الموجودة بمنطقة وسط البلد حاليا بنظام حق الانتفاع لمدة 100 سنة. ويمكن وضع الرفات داخل حديقة تسمى حديقة الخالدين بالقرب من المنطقة وعلى كل جزء اسم صاحب المقبرة على شاهد القبر، وأن تقوم الدولة بتعويض الورثة بمقابر بديلة. ويمكن لمجموعة من المستثمرين العرب أو الأجانب أو المصريين الدخول للمزاد وتسديد الثمن بالدولار الأمريكى بعد أن يتم تقييم ثمن الأرض حاليا وضرب سعره فى عشرة أضعاف، ويمكن للدولة إنشاء مشروع مبنى ناطحة سحاب مماثلة لبرج خليفة فى الإمارات أو مبنى الإمباير ستيت بنيويورك بحيث يتعدى طوله 50 طابقًا مثلا ويحتوى على أكثر من 10 مصاعد أفراد ومصاعد خدمات وشحن، وأمن وحراسة ومطاعم من أول المطاعم الشعبية إلى أغلى المطاعم الفرنسية، وستوديو بث إذاعى ومرئى، وحمامات سباحة، ومقاهى نت ومناطق ألعاب وصالة احتفالات وأفراح وسينمات ومول تجارى يشمل سوبر ماركت، وبازارات مختلفة ومكاتب تجارية وشركات وعيادات طبية ومستشفيات طواريء، ومكتبات، وأماكن لبقاء الأطفال وحمايتهم مصورة بالكاميرات أثناء تسوق ذويهم، ونظم إطفاء الحرائق وسيارات إسعاف ومطافىء جاهزة طوال 24 ساعة ونقاط شرطة جاهزة تغطى داخل وخارج المبنى وورش صيانة وإصلاح وورش للكهرباء وأماكن للمفقودات ومكاتب للترجمة وكاميرات المراقبة فى كل شبر فى المكان وعلى الأسطح أيضا، ويمكن حجز تذاكر وزيارة هذا المبنى باعتباره من معالم القاهرة الحديثة من العاشرة صباحا للثامنة مساء، ووجود مثل هذه الخدمات سوف يتيح فرص عمل لملايين من الشباب إما أثناء الإنشاء أو بعد اكتمال المبنى، حيث تتعدد وظائف الخدمات أو عمال النظافة أو البرمجة أو الحراسة أو غيرها. ولا يجب أن ننسى عمل متحف فى دور من أدوار المبنى يتم وضع صور لكثير من الشخصيات المصرية التى أثرت فى بناء الوعى المصرى أو نبذات عن إسهام كل منهم فى عجلة التاريخ. ووجود النافورات والحدائق والجراجات متعددة الطوابق والأماكن المفتوحة والمغلقة وصالات كبار الزوار قد يشجع على زيارة المبنى والاستثمار فيه، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب. هل من مستجيب؟

مدرس علم النفس بآداب اسكندرية