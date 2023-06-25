أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بالمنافذ واستعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال أبو مندور، إن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تستعد بتوفير اللحوم بجميع أنواعها، مضيفا: "نستعد من خلال توفير اللحوم بأنواعها كافة، وهذا ما كرمنا الله فيه، وهناك زيادة وكثافة على الشراء من المجمعات الاستهلاكية في 313 فرعا في القاهرة والجيزة".

وأكد توفير اللحوم السوداني والكبدة السوداني بسعر 195 جنيها للكيلو فيها، مشيرًا إلى وجود أرصدة مطمئنة إلى ما بعد موسم العيد، متابعا: "كل يوم عندنا 150 ذبيحة، وبدأنا منذ أسبوع في موسم بيع اللحوم".

رصيد اللحوم يكفي 6 أشهر

وأكد أن مصر استقبلت 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، وجرى وضعها في الحجر الصحي، وهي رصيد الدولة من اللحوم لـ 6 أشهر، ورصيد أمن للدولة ضد المخاطر، كي لا يشعر المواطن بأي نقص في الاحتياج، وثبات الأسعار لمدة أطول.

وأشار إلى طرح لحوم ضاني مبردة بـ250 جنيها للكيلو، وطرح لحوم مجمدة برازيلي بكميات أكثر من 500 طن وبأجود نوع، وبسعر 160 جنيها للكيلو، كما أن كثافة الطلب على المجمعات الاستهلاكية سببها الثقة نتيجة للإشراف البيطري، والأصناف ذات الجودة العالية، كما يتم العرض بأقل سعر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.