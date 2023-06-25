استقرار أسعار اللحوم بالسوق اليوم الأحد

يواصل المواطنون شراء اللحوم ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، ويختار المواطن ما بين محال الجزارة والمنافذ الحكومية التي ضخت كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة.

وشهدت منافذ وزارة الزراعة إقبالا كبيرة من قبل المواطنين، لشراء اللحوم بأسعار تقل عن نظيراتها بالأسواق الأخرى 40%.

واستقرت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الأحد، الموافق 25 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، بعدما ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية في محلات الجزارة.

وتقدم"بوابة الوفد" أسعار اللحوم بالسوق اليوم الأحد:

- سعر كيلو الكندوز اليوم من 280 إلى 345 جنيها للكيلو.

-تراوح سعر كيلو لحوم البتلو من 300 إلى 380 جنيها.

-تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 280 إلى 340 جنيهًا.

- أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 310 إلى 380 جنيها.

-سعر كيلو اللحم الجملي من 215 إلى 220 جنيهًا.

-أسعار اللحوم المستوردة المجمدة من 160 إلى 190 جنيها للكيلو.

-سعر الكبدة البلدى 290 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الكبدة المجمدة 150 جنيها للكيلو.

-سجل سعر اللحم المفروم من 280 إلى 290 جنيها.

-تراوح سعر كيلو السجق اليوم من 210 إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه.

- بلغ سعر رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه.

أسعار الأضاحي

- سجلت البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه.

- سجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه.