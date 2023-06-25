محافظ القاهرة : تكثيف الحملات للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحى الخليفة

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحى الخليفة بداخله عدد ٤ ذبائح ضأن كاملة بالعظم وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروعات التطوير الحضري بالقاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب، "روضة السيدة ٢" الذي يتولى تطويره الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء محمد الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير.

وأكد مدبولى أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود التطوير التي خضعت لها منطقة روضة السيدة ١ " تل العقارب سابقاً" وساهمت في تغيير الوجه الحضاري لها بالكامل.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من مكونات المشروع، وتابع أعمال دهانات واجهات العمارات من الخارج والداخل، وكذا أعمال التشطيبات داخل الوحدات السكنية، الى جانب اعمال تنفيذ المرافق المختلفة، وتفقد نموذجاً لوحدة سكنية مُشطبة ومؤثثة بالكامل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن هذا المشروع الذي يُنفذه الجهاز المركزي للتعمير، يستهدف تطوير منطقة الطيبى العشوائية بحى السيدة زينب، ضمن خطط الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للأهالي في تلك المنطقة وتحسين سبل المعيشة لهم.

كما أشار المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أنه تم تخطيط المشروع على كامل مساحة المنطقة العشوائية السابقة، وسيتميز بواجهات العمارات ذات الطابع الإسلامي الممزوج بـالحداثة، بطراز معماري شبيه بروضة السيدة 1 السابق تنفيذه بذات المنطقة منذ ثلاث سنوات، بما يتناسب مع طابع حي السيدة زينب.

ولفت المهندس/ خالد صديق إلى أن منطقة الطيبي كانت عبارة عن تل ترابي، مقام عليه عدد من المباني بعضها معرض للانهيار، بعدد 143 عقاراً تضم 350 أسرة، فتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء العمارات السكنية الجديدة والخدمات اللازمة والتنسيق الحضارى للموقع لتسكين الأهالى بها، منوهاً إلى أنه تم تسكين اهالي منطقة الطيبي بشقق بديلة، لحين انتهاء عملية التطوير وعودتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة.

من جانبه أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن هذا المشروع يشهد إنشاء عدد 9 عمارات، بإجمالي 572 وحدة سكنية، وعدد 6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً ومبنى خدمياً، وحضانة، وأعمال تنسيق الموقع العام، على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٨.٧ ألف م٢.

وأشار اللواء محمد الكيلاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لمكونات المشروع وجار حاليا استكمال عمل التشطيبات الداخلية والواجهات بنسبة تنفيذ اجمالية تصل إلى 80%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر .

ولفت اللواء محمد الكيلاني إلى أن المشروع ينقسم إلى منطقتين، الأولى تشمل ٦ عمارات سكنية، والثانية تشمل ٣ عمارات سكنية، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و ٥ أدوار متكررة، كما يبعد المشروع ٢٠٠ متر تقريباً من مترو محطة السيدة زينب.