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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فرص عمل جديدة لذوي الهمم بالقاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت مديرية العمل بالقاهرة عن توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم من الجنسين، موضحة أن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للتحصيل، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب والسن لا يتعدى 30 سنة خبرة ودون خبرة.

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اهتمام وزارة العمل بذوي الهمم

وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أنه بالتنسيق مع شركة أمان للتحصيل الإلكتروني، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مسئول تحصيل، وخدمة عملاء، وأضاف مدير المديرية، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر المديرية في 27 ش عين شمس برج الفتح – حلمية الزيتون، مؤكدًا سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

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