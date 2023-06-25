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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنجح في تسوية مستحقات ٣٣ عامل غير منتظمة بسوهاج

مديرية العمل بمحافظة
مديرية العمل بمحافظة سوهاج

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عن نجاح مديرية العمل بسوهاج بإنهاء إجراءات التسوية الودية لمستحقات 33 عامل غير منتظم لدي إحدى شركات المقاولات بمبلغ 262 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة.

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وأكد هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه تنفيذاً لتكليفات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بمتابعة العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم وضمان وصول مستحقاتهم المالية لهم وبمتابعة التسوية الودية التي تم إبرامها في نهاية فبراير الماضي ، بين شركة المقاولات والعمالة غير المنتظمة والتي تنص علي سداد مستحقاتهم كاملة بمجرد حصولها علي المستخلصات المالية من جهة الإسناد  ، وهو ما تم حيث سددت الشركة مبلغ 262 ألف جنيه قيمة المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة لديها ممن تأخر صرف باقي أجورهم .

مديرية العمل بمحافظة سوهاج

وأضاف مدير المديرية إلى عقد اتفاق بين الشركة ووممثلها القانوني وبين مفوضي العمالة غير المنتظمة وممثلهم القانوني،وأقر الطرفان فيه بإنهاء النزاع وتسويته واستلامهم للمستحقات المالية وتنازلهم عن القضايا والمنازعات بين الطرفين .

 

 قدم الطرفان الشكر لوزير العمل حسن شحاتة ولمديرية عمل سوهاج للجهد المبذول في تسوية النزاع واستقرار علاقة العمل وتجنب اللجوء إلى المنازعات القضائية ، مع تعهد الشركة بعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

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