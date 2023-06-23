توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

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وأن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد :

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.