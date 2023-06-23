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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

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حالة الطقس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة (فيديو)

وأن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد :

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

 

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