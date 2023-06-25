عاجل
مشعر منى أطهر بقاع الارض ( معلومات)
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رئيس المصري: شكرًا للاعبين ومكافآت خاصة فى حالة الفوز بكأس الرابطة

بوابة الوفد الإلكترونية

رصد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكافآت كبيرة للاعبين والجهاز الفنى فى حالة الفوز بكأس الرابطة وذلك عقب تخطى عقبة فيوتشر فى الدور قبل النهائى. 

txt

إنبى يكتسح المصرى بالسلوم برباعية ودياً استعداداً لمواجهة فاركو

ووجه أبو علي الشكر للاعبين والجهاز الفنى والأجهزة المعاونة على الأداء الرجولى على مدار الشوطين وتحقيق الفوز لم يأت من فراغ ، وشكراً لجماهير المصرى العظيمة التى زحفت خلف فريقها لتحفيزه وكانت أحد عناصر الفوز، ووعد بحضور المباراة النهائية.


من جانبه أعرب الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى عن سعادته بالفوز الذى أثلج صدر الجميع من مجلس إدارة وجماهير ولاعبين وأجهزة، وجاء الفوز بتضافر جهود الجميع فى هذه المنظومة، والحمد لله على الفوز الذى جاء على فريق بحجم فيوتشر الذى يمتلك إمكانيات ضخمة ولاعبين متميزين ويحتل مركزاً متقدماً بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

 

txt

ميمي عبدالرزاق يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة غزل المحلة في الدوري

وقال: "بذلنا جهداً كبيراً من أجل هذه اللحظة التى أثلجت صدر جمهور المصرى الكبير الذى تحمل مشقة السفر ومعاناته، وقد وضعت خطتى للمباراة بعد دراسة جيدة للمنافس ومعرفة مصادر القوة والضعف وقبل كل شيئ هو توفيق وفضل من الله، وسوف نستعد فوراً لمباراتنا القادمة فى الدورى وستكون أيضاً أمام فيوتشر الأربعاء القادم".   
 

مواد متعلقة

المصري يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب فيوتشر

الليلة.. فيوتشر يلتقي المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية

المصري يعلن إصابة إسلام عطية وغيابه عن مباراة فيوتشر

الدوري المصري الممتاز.. الأهلي يستعيد الصدارة وبيراميدز وصيفًا

مابولولو يتصدر هدافي الدوري المصري

حرس الحدود أول الهابطين من الدوري المصري
الجريدة الورقية