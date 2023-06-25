رئيس المصري: شكرًا للاعبين ومكافآت خاصة فى حالة الفوز بكأس الرابطة

رصد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكافآت كبيرة للاعبين والجهاز الفنى فى حالة الفوز بكأس الرابطة وذلك عقب تخطى عقبة فيوتشر فى الدور قبل النهائى.

ووجه أبو علي الشكر للاعبين والجهاز الفنى والأجهزة المعاونة على الأداء الرجولى على مدار الشوطين وتحقيق الفوز لم يأت من فراغ ، وشكراً لجماهير المصرى العظيمة التى زحفت خلف فريقها لتحفيزه وكانت أحد عناصر الفوز، ووعد بحضور المباراة النهائية.



من جانبه أعرب الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى عن سعادته بالفوز الذى أثلج صدر الجميع من مجلس إدارة وجماهير ولاعبين وأجهزة، وجاء الفوز بتضافر جهود الجميع فى هذه المنظومة، والحمد لله على الفوز الذى جاء على فريق بحجم فيوتشر الذى يمتلك إمكانيات ضخمة ولاعبين متميزين ويحتل مركزاً متقدماً بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

وقال: "بذلنا جهداً كبيراً من أجل هذه اللحظة التى أثلجت صدر جمهور المصرى الكبير الذى تحمل مشقة السفر ومعاناته، وقد وضعت خطتى للمباراة بعد دراسة جيدة للمنافس ومعرفة مصادر القوة والضعف وقبل كل شيئ هو توفيق وفضل من الله، وسوف نستعد فوراً لمباراتنا القادمة فى الدورى وستكون أيضاً أمام فيوتشر الأربعاء القادم".

