ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من مستقبل مظلم .. فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت ثورة 30 يونيو، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتاً عليه أن يشارك في البناء، والمشاركة في البناء تحتمل الخلاف.

وأضاف رشوان، أن الخلاف في الوطن لا يفسد للود قضية طالما أنه موافق على الدستور ولا يمارس العنف أو يدعو إليه أو يشارك فيه أو يحرض عليه فيكون حقه في البلد مثل حق أي شخص.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك أن 30 يونيو بالتحرك الشعبي الضخم، والذي في الأول جعل الجيش ينزل لمساندة شعبه، وكان هذا أول قرار بناء على 30 يونيو الشعب.

دستور رزين

ولفت أن المرة الثانية التي أدرك فيها الرئيس السيسي ذلك خلال إتمام الفترة الانتقالية، وعمل دستور للبلاد رزين وانتخب الرئيس السيسي، ومن ثم هذه فرصة تاريخية أدركها بعد إنهاء مرحلة الأولويات التي كان يفكر بها.

ونوه إلى أنه عقب ثورة 25 يناير 2011 كان لدى المصريين ما يسمي بـ"حلم الإخوان"، في حين كان يرى الأجانب فيهم من سيؤدوا دور البديل، مردفًا: “الناس بدأت تفكر في حاجة تانية بعد 30 سنة من حكم الرئيس الراحل مبارك”.

الأجانب أرادوا الإطاحة بمبارك

وأضاف أن انتخابات الرئاسة في عام 2005 تم فيها صفقة بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد من الأشخاص، حتى نجحت في أعقاب الانتخابات الرئاسية جماعة الإخوان بسبب تنظيمها الوصول إلى مجلس الشعب، وباتوا رقم قوى في المعادلة: “وصلوا للناس أنهم تنظيم قادر، ووصلوا للبرلمان ومارسوا المعارضة، والناس صدقتهم”.

وأوضح أنه في حال جرى اكتشاف جماعة الإخوان على مدى زمني أطول كان من الصعب التخلص منهم، في حين استعجلت الجماعة حتى انكشف كل أعضائها، مواصلًا: “لو قعدوا لفترة أطول كان التخلص منهم كان أصعب”، جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج “ثم ماذا بعد”، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت.