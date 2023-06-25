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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

قوات فاجنر تنسحب من روستوف والمواطنون يودعونهم بالهتاف.. فيديو

قوات فاغنر
قوات فاغنر

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، انسحابه من مدينة روستوف الروسية، وسحب قواته التي كانت في طريقها إلى موسكو، بعد وساطة بيلاروسيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظة انسحاب قوات فاغنر من المدينة الروسية والعودة إلى قواعدها، وسط تجمع كبير من المواطنين الذين هتفوا باسم فاغنر لتوديع القوات.

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وقال بريغوجين: "الآن هي اللحظة التي يمكن فيها إراقة الدماء، لذلك، وإدراكًا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق من أحد الجانبين، فإننا ندير أرتالنا ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقًا للخطة".

تفاصيل تمرد قائد قوات فاغنر ضد بوتين

وأعلن زعيم فاغنر سابقا، سيطرة قواته على المنشآت العسكرية والمطار في منطقة "روستوف أون دون" الروسية، وسارت قواته في منطقة فورونيج جنوبي البلاد، اعتراضًا على تعرض أحد معسكرات فاغنر لقصف من جانب الجيش الروسي.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر.

 انفجاران على الأقل بقرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بروستوف.

 وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية في مدينة روستوف على نهر الدون، والتي دخلتها قوات "فاجنر" مساء أمس الجمعة.

وأشارت القناة التلفزيونية الروسية إلى وجود مدرعات ودبابات للجيش الروسي أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد دعوة مؤسس "فاجنر" إلى الاستيلاء على المدينة والعصيان المسلح في روسيا، موضحة أن حشدًا من الناس هرب من مكان الحادث.

تعليق الرئيس الأوكراني

وفي تعليقه على تمرد قوات فاغنر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ضعف روسيا واضح.

وأضافزيلينسكي: “من يختار طريق الشر يدمر نفسه. يرسل طوابير من الجنود لتدمير حياة بلد آخر ولا يمكنه منعهم من الفرار والخيانة، متابعا: ”أنه  يحتقر الناس ويلقي بمئات الآلاف في الحرب، من أجل عزل نفسه في نهاية المطاف في موسكو عن أولئك الذين سلحهم هو نفسه".

وتابع: "لفترة طويلة، استخدمت روسيا الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها، والآن هناك الكثير من الفوضى لدرجة أنه لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها.

 وأوضح الرئيس الأوكراني: ضعف روسيا واضح، ضعف شامل، وكلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها على أرضنا لفترة أطول، زادت الفوضى والألم والمشاكل التي ستواجهها لاحقًا.

 

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