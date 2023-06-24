لغز فاغنر بين التواطؤ الأمني ودعم الكرملين.. الصلح مع بوتين مستحيل (فيديو)

أكد تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، أن قوات فاغنر استطاعت السيطرة على إدارة العمليات العسكرية الروسية خلال يوم واحد، وما حدث اليوم محل أسئلة كثيرة في روسيا تحتاج للإجابة عنها في الأيام المقبلة.

قوات فاغنر لم تصادف أي اعتراض من الجهات الأمنية أوأي مقاومة تذكر

وأضاف تيمور دويدار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم أن الحياة كانت طبيعية على مدار اليوم في روسيا مع ترقب وصول قوات فاغنر إلى موسكو، قائلا: "في خلال يوم واحد مجموعة فاغنر العسكرية عملت مشوار كبير بعدد قليل بدون أن تصادف أي اعتراض من الجهات الأمنية وغريب للغاية أنها لم تصادفها أي مقاومة تذكر".

وتابع: "مسيرة قوات فاجنر مدعومة داخليا من بعض الأشخاص في السلطة ولا نستبعد أن تكون فاجنر مدعومة من داخل الكرملين نفسه"، موضحا أن قوات فاغنر لها تدريب خاص وهي مجموعة ضباط وعساكر متقاعدين وغير محترفين، مؤكدا عدم امكانية حدوث صلح بين بوتين وقوات فاغنر لأن بوتين تعرض للإحراج ويعتبر ماحدث خيانة.

ويبدو أن العلاقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقائدمجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وصلت إلى طريق مسدود لا يمكن العودة منه مرة أخرى، خاصة بعدما وصف بوتين تحركات فاغنر أنها "تمرد وخيانة"، ليتم الرد عليه بتصريح منسوب لبريغوجين بأنه "سيكون هناك رئيسا جديدا لروسيا".

تهديد فاغنر للرئيس الروسي

في أول رد فعل لمؤسس قوات فاغنر، وصف يفغيني بريغوجين خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مخيب للآمال".

وجاء في بيان منسوب لمجموعة فاغنر، نشر على موقع تلغرام، أن "بوتين اختار الطريق الخطأ" مضيفا بصيغة التهديد "وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف، في كلمة موجهة للأمة السبت، ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه “طعنة في الظهر”.

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية، بعد أن سيطرت على كل المواقع العسكرية في روستوف.

وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.

