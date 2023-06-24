الدقهلية تدشن مبادرة "تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجة"

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بتدشين مبادرة تخفيض اسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيه للكيلو بدلاً من 240 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط فرحه عارمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، ووائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .

وتفقد مختار، المنفذ الرئيسي للبيع اللحوم بمدينة المنصوره أمام استاد المنصوره والتقي بالمواطنين، واستمع إلى آرائهم ومدي رضاهم عن الاسعار المقرره وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة .

وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وقال إن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية ، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم .

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .



