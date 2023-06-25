مقبرة الزعيم أحمد عرابي تحولت لبرك ومستنقعات (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مقبرة الزعيم أحمد عرابي، تعاني من تراكم المياه الجوفية، ومليئة بالقمامة، وأصبحت مرتعا للكلاب الضالة، ومقرا لترويج المخدرات، والمشككون لم يذهبوا حتى ليروا ما تعاني منه هذه المقابر، ولكن «فالحين نشكك ونشوشر على أي حاجة بتتعمل».

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تفقده للمقابر على شارع صلاح سالم، لعرض رؤية بدء تنفيذ مقبرة الخالدين، مؤكدًا أن هناك العديد من المشككين يشنوا شائعات حول أي قرار تتخذه الدولة.

مقبرة الزعيم أحمد عرابي تعاني من إهمال كبير

وأكد أحمد موسى أن جميع المشككين في الدولة لم يذهبوا ليروا ما يحدث لمقبرة الزعيم أحمد عرابي، ولا يعرفوا ما تعاني منه هذه المقابر من إهمال كبير، لأنها تحولت لـ«برك ومستنقعات».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين؛ يأتي من أجل الحفاظ على تاريخ تراثنا، وهذه المقبرة تليق بالرموز التاريخية المصرية، كما أنها ستكون مزارا سياحيا.

ولفت أحمد موسى، إلى أن أماكن هذه المقابر لن تصلح للبناء أو تشيد الأبراج؛ بسبب طبيعة التربة والبيئة الجغرافية، ولكن مقبرة الخالدين ستكون تكريما للأموات، وشرحا مفصلا لكامل تاريخهم.

وأشار موسى، إلى أنه عمل أكثر من تحقيق صحفي في فترة الثمانينات عن هذه المقابر، وسرقة الجثث وبيعها لطلاب كليات الطب، موضحًا أن الرئيس السيسي إنسان يكرم الأحياء والأموات، وما سيتم فعله بإنشاء مقبرة الخالدين؛ يعد تكريما لكل اسم خدم مصر، والدولة تقدر كل رموزنا.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «والله العظيم اللي بيهاجموا قرار إنشاء الدولة لـ مقبرة الخالدين، لازم يختشوا على دمهم لأن الوضع في هذه المقابر صعب».

وخلال تفقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، للمقابر المطلة على شارع "صلاح سالم" السبت، بغرض عرض رؤية متكاملة لتنفيذ مشروع "مقبرة الخالدين"، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقد مدبولي بشدة ما آلت إليه مقبرة الزعيم التاريخي المصري أحمد عرابي، حيث لاحظ ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل يهدد عملية الدفن.



وعلى الرغم من أن تلك المقبرة لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، فإنه أبدى حزناً كبيراً على حالها، قائلا: "هل يعقل أن تكون مقبرة زعيم لمصر بهذا الشكل؟

وأكد رئيس الوزراء أن تواجده في هذه المنطقة اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيسي باستكمال عملية نقل جانب من المقابر بالمنطقة بعد تقييم الموقف ودراسته.

وشدد مدبولي على حرص الحكومة على التعامل مع الموقف الخاص بنقل المقابر في إطار تقييم واضح للوضع الرهن لها، ودراسة وافية لكافة البدائل، لافتاً إلى أن هناك اهتماما باستكمال تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على مكوناتها، التي تعكس تاريخ الوطن وحضارته، وفق قوله.

و استطرد أن عملية النقل لا تمس الشكل التاريخي للمقابر العريقة، بل سيكون هناك مراعاة لتنفيذ البدائل بشكل حضاري مُماثل، بحسب تعبيره.