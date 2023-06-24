بدأنا في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة احترامًا لحرمة الموتى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.

مقبرة الخالدين ستكون مزارًا سياحيًا

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء اليوم اصطحب معه وسائل الإعلام المختلفة، ليتطرق الجميع إلى حال مقابر صلاح سالم والتى تسعى الدولة لنقلها الآن، موضحًا أن المياه الجوفية دمرت الكثير من المقابر وبات أصحابها يستخدمون درجات سلالم لدفن موتاهم.



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وأشارت إلى أن المياه الجوفية في منطقة المقابر أثرت على العديد من المقابر المجاورة، وتسببت في إخراج الرفات والجثث من باطن الأرض، موضحًا أن هذه المقابر مدفون بها بعض الأشخاص، والذي كان لهم دور تاريخى فى مصر، وسيتم نقل رفاتهم للمقبرة التى وجه الرئيس السيسى بإنشائها "مقبرة الخالدين".

وأوضح أن احترام الدولة لحرمة الموتى جعلها تشرع فى إقامة وإنشاء 20 ألف مقبرة بديلة وسيتم نقل الرفات إليها، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بكل المصاريف الخاصة بالنقل ومصاريف إقامة هذه المقابر، والتي سيتم منحها لأصحاب المقابر التى ستتم إزالتها.

ونوة بأن الدولة تقدم حلولا متكاملة لهذه المنطقة، وجاء ذلك خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدًا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلبًا على عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سببًا جوهريًا وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما وأن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حاليًا.

كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضًا عددًا من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخيًا، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.