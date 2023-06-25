انتهاء المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بدمياط

أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا والذى يأتى ضمن مخطط تطوير المناطق الرئيسية بمدن المحافظة، وذلك من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

ونوهت الدكتورة منال عوض أن المشروع تضمن تنفيذ أعمال رفع كفاءة سور الكورنيش والممشى ببلاطات الانترلوك والبلدروات وكذلك إنشاء مقاعد وبرجولات بالممشى وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات.

إلى جانب إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وإحلال خط المياه المتهالك ومد خطوط الغاز ووضع أعمدة إنارة ديكورية بالإضافة إلى رصف الطريق بالأسفلت.

وأضافت المحافظ إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل إنشاء حديقة بامتداد الكورنيش للخروج بمشروع متكامل يحقق رفع كفاءة المنطقة وخلق متنزه حضارى أمام المواطنين.