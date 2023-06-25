شاهد.. وصلة رقص لبلبة في حفل زفاف ابنة خالد صلاح

احتفل الكاتب الصحفي خالد صلاح بحفل زفاف نجلته "فيروز" بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامين والصحفيين، في حفل ضخم شهد الكثير من الأحداث المثيرة للجدل.

وكان أول الحضور في حفل زفاف ابنة خالد صلاح الفنانة لبلبة والإعلامية بوسي شلبي والفنانة جومانا مراد والإعلامية منى الشاذلى وزوجها المنتج سمير يوسف.

نجوم الوسط الفني تجتمع معًا في حفل زفاف ابنة خالد صلاح:

استطاع الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته شيريهان أبو الحسن أن يجمعا نجوم الوسط الفني معًا، وكانت فرصة كبيرة في اللقاء بعد غياب، إذ شهد الحفل الكثير من اللقطات العفوية منها جومانا مراد وهى تحضن نادية الجندي، ومدحت العدل الذي وصل من دبي خصيصًا بنفس اليوم ليكون إلى جانب خالد، أما حضور محمد رمضان فلم يكن عاديًا، إذ أشعل الفرح بأغانيه ورقصاته، وكذلك حكيم الذي قدم عددًا من أغانيه المشهورة.

حفل زفاف ابنة خالد صلاح

وصلة رقص لبلبة في حفل زفاف نجلة خالد صلاح:

لفتت الفنانة لبلبة الأنظار في حفل زفاف ابنة خالد صلاح، إذ ظهرت في فيديوهات ترقص بحركاتها العفوية وبرشاقة واضحة.

وانتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى ترقص على أنغام أغنية روبي "باي باي حبيبي".

https://www.youtube.com/watch?v=bvuefUxdSgg

يشار إلى أن لبلبة تواصل تصوير فيلم "آل شلبي" مع ليلى علوي وسوسن بدر وهيدي كرم، أسماء جلال وحسن مالك، سيناريو وحوار أيتن أمين مع أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

حفل زفاف ابنة خالد صلاح

نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابنة خالد صلاح:

جدير بالذكر حضر حفل الزفاف الكثير من نجوم الوسط الفني والمشاهير كان أبرزهم منى الشاذلي وزوجها سمير يوسف، مصطفى شعبان، ماجد المصري، أحمد أبو هشيمة، رضوى الشربيني، محمد سامي وزوجته مي عمر، عصام السقا، أحمد غزي، عمر السعيد، رشا مهدي، تامر عبدالمنعم، محمد محمود عبدالعزيز، كما حضرت لبلبة وبوسي شلبي ليشاركوهم هذه الفرحة.