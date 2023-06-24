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روسيا تدرس إسقاط الدعوى الجنائية عن قائد فاجنر.. سيغادر إلى بيلاروسيا
السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

روسيا تدرس إسقاط الدعوى الجنائية عن قائد فاجنر.. سيغادر إلى بيلاروسيا

قائد قوات فاجنر
قائد قوات فاجنر

 أعلنت السلطات الروسية نيتها في إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف.

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 وأكد دميتري أن قائد مجموعة فاجنر سيغادر إلى بيلاروسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

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 وأصدر الكرملين بيانًا أكد فيه أن تمرد فاجنر لن يؤثرفى خطط الهجوم في أوكرانيا، لافتًا أن الكرملين لا يعلم مكان رئيس مجموعة فاجنر حاليًا.

 روسيا تدرس إسقاط الدعوى الجنائية عن قائد فاجنر:

 وتابع الكرملين "أحداث اليوم مأساوية وتم الاتفاق مع فاجنر حقنًا للدماء، ومقاتلى فاجنر الذين لم يشاركوا في الزحف على موسكو سيوقعون عقودًا مع وزارة الدفاع".

 وأكد الكرملين أن جنود فاجنر الذى شاركوا في تمرد اليوم لن تتم مقاضاتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس البيلاروسي ساعد في الوساطة مع مجموعة فاجنر.

 وأعرب الرئيس الروسى فلاديميربوتين عن شكره للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين. 

 ونقلت وسائل إعلام روسية عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم /السبت/ مجددًا، إذ أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

 يُذكر أن رئيس شركة "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.

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