لميس الحديدي تعلق على أزمة تمرد قوات فاجنر.. أصعب ايام موسكو (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أزمة تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية ، قائلة: " واحد من أحد أصعب ايام موسكو منذ إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية قبل 16 شهراً

وأضافت “الحديدي” برنامجها “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على فضائية ON مساء اليوم السبت ” ”تفاصيل مثيرة تهدد واحدة من أكبر قوى في العالم في موسكو بعد أزمة قوات فاجنر بعد أن كانت قوات مسلحة خاصة كانت تستخدمها روسيا في تجنيد مرتزقة وبعض المحكوم عليهم جنائياً وتسليحها للقيام ببعض الأعمال في إفريقيا وشمال إفريقيا في ليبيا وأوكرانيا والآن هذه القوات تنقلب على الجيش الروسي ".

الأزمة شهدت مؤخراً بعض الحلحلة بعد تدخل بلاروسيا

وأكدت أن الأزمة شهدت مؤخراً بعض الحلحلة بعد تدخل بلاروسيا وإعلان قائد قوات فاجنر توقف تقدمه صوب العاصمة حقناً للدماء.

وقال الخبير السياسي والعسكري الروسي أندريه أونتيكوف، إن ما قامت قوات فاغجنر، انشقاق وتمرد خطير ولكن فرص نجاحه ليست كبيرة، لأن من يريد أن ينقلب على نظام على الحكم عليه التواجد في العاصمة، وليست من مدينة "روستوف" التي تبعد اكثر من 1000 كيلومتر على موسكو.

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيحاول إنهاء عملية التمرد دون توسع نطاق المواجهات المسلحة مع فاغنر، حتى لا يتحول الأمر إلى حربا أهلية، ولكن ما يلفت النظر أن محاولة التمرد لم تؤثر على الأوضاع الأمنية او السياسية، حيث أعلن القادة السياسيون في البلاد وحكام الأقاليم دعم الرئيس بوتين.

وأضاف أن ما جرى هو "خيانة" بحسب وصف بوتين، سببها طموحات قائد فاغنر في حصد ثمار نجاح قواته في أوكرانيا، بالدخول إلى الحياة السياسية عبر تولى قيادة وزارة الدفاع أو الدفاع بأحد المقربين منه في مناصب قيادية بالجيش الروسي، لتقوية مصالح السياسية في البلاد، وهو يرى انه حان الوقت ليصبح زعيما سياسيا، ولكن فرص نحاجه محدودة.

وكشف أن مطالب تسليم وزير الدفاع وقائد الأركان لا تبدو منطقية ولا تتعدى كونها مناورة سياسية منه لا أكثر، لأن تعيين وزير الدفاع من سلطات الرئيس الروسي، وهو لن يرضح لمطالب بريغوجين.

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.