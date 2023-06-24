قصة فاجنر من البداية للنهاية.. مرتزقة عسكرية

تمرد قوات فاجنر على الجيش الروسي، وانتقام مرتقب وتطور كبير في روسيا، فوضى فاجنر ورد مرتقب للقوات الروسية، وتوعد بالانتقام من قيادات وزارة الدفاع الروسية، الأمر في روسيا أصبح شبه فوضى، عقب الانقسام الداخلي، والذي بالتأكيد سيكون مستغلًا من قبل الجانب الأوكراني في الحرب الروسية الأوكرانية.

فاجنر.. مجموعة غير نظامية في روسيا:

ومن الظاهر أن الرئيس الروسي بوتين ومجموعة فانجر وصلت إلى طريق مسدود، وتصريحات قوية خرجت من الجانبين، ووصف بوتين ما يحدث الآن في روسيا، بأنه فوضى، بينما كان لقائد "فانجر" رد قوي، بأن روسيا سيكون لها رئيس جديد قريبًا.

من هى قوات فاجنرالروسية؟



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ــ فانجر منظمة شبة عسكرية مملوكة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين.

ــ يفغيني بريغوجين كان صديقًا مقربًا لفلاديمير بوتين.

ــ شاركت فاجنر للمرة الأولى في الصراع الأوكراني الروسي عام 2014.

ــ تعداد قوات فاجنر يصل إلى 50 ألف مقاتل.

ــ مجموعة تملك خبرات على حرب الشوارع وحرب العصابات.

ــ طموحات قائد فاجنر في حصد ثمار نجاح قواته في أوكرانيا سبب التمرد.

ــ دخلت قوات فاغنر الروسية في سوريا عام 2015، وشاركت في الصراع السوري خلال السنوات الماضية.

ــ زاد العدد التقديري للمقاتلين في صفوفِ المجموعة من آلاف عدة من المقاتلين إلى 50 ألف مقاتل في 2023، وفقًا لتقديراتِ المخابرات الغربية.

مجموعة فاجنر

بدأ جنود مجموعة "فاجنر" بمغادرة المنطقة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على نهر الدون، بدأت المركبات والمعدات العسكرية بالمغادرة.

وعاد الهدوء إلى مدن جنوب روسيا مع استعداد عناصر "فاجنر" لمغادرتها، وذلك حسبما أفادت به " RT".

وأعلن في وقت سابق، رئيس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس، نقلت وسائل إعلام عن أحد مقاتلي "فاغنر" قوله إنه من المخطط العودة إلى المعسكر الميداني.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.