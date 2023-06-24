تحرير 13محضر لذبح أضاحي خارج المجازر ببنى سويف

تحرير محاضر لذبح أضاحي ببنى سويف

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، وبالتنسيق مع قطاع الزراعة، اجتماعًا موسعًا برؤساء القرى ومديري الجمعيات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز؛ لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية المحافظة في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيام العطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

وفي سياقٍ متصل تابع رئيس المركز، جهود المجالس القروية في هذا الملف حيث قامت الوحدة المحلية لقرية قمن العروس بإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام القرية، كما قامت الوحدة المحليه لقريه إطواب بالتصدي لعدد 3 حالات شروع في حفر أساسات للبناء المخالف على الأرض الزراعية بزمام قرية إفوة.

وأوقفت الوحده المحلية لقرية الميمون أعمال شدات خشبية ، وفي ميدوم تم إزالة حالتي تعد على مساحة من الأرض الزراعية بالقرية.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية واللحوم وغيرها نفذت الوحدة المحلية بالواسطى بالتنسيق والتعاون مع قطاعي التموين والطب البيطري حملة مكثفة لضبط الأسواق تحت إشراف أشرف مليجى نائب رئيس المركز، تم خلالها المرور علي جميع الجزارين وشوادر اللحوم بمدينة الواسطى، للتأكد من أن عمليات الذبح تمت في المجزر الحكومي، والتأكد من وجود الأختام علي اللحوم المباعة للجمهور والشهادات الصحية للجزارين واسفرت الحملة عن تحرير 13محضرًا لمخالفات تنوعت بين ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وعدم وجود شهادات صحية، وضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.