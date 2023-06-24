وظائف خالية بمرتبات مجزية.. القطاع الخاص يفتح أبوابه للشباب

يبحث الكثيرون من الشباب على فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم، لتوفر لهم راتب مادي شهري ثابت يعينهم على الظروف المعيشية، ومن حين لاَخر تعلن الحكومة عن وظائف شاغرة للجنسين بالتعاون مع القطاع الخاص.

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وظائف خالية بمرتبات مجزية

فرص عمل موقع فرصنا:

فرص عمل جديدة أعلن عنها موقع فرصنا التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي والتي يحتاج بعضها إلى عدد سنوات خبرة ووظائف أخرى لا تشترط وجود خبرة.

مجال الإعلانات:

وتضمنت فرص عمل موقع فرصنا الحاجة إلى مسؤولة/ مسؤول إعلانات لشركة تعمل فى مجال استيراد أجهزة ومستلزمات طب الأسنان وتتواجد الوظيفة فى المنيل - القاهرة.

ويشترط للتقديم على فرصة العمل وجود 3 سنوات خبرة على الأقل وسن المتقدم يتراوح ما بين 25 - 40 سنة ويبلغ الراتب الأساسي ما بين 4000 - 7000 جنيه مصري.

وظائف خالية:

كابتن باص:

كما تشمل فرص عمل موقع فرصنا الحاجة إلى عدد 25 للعمل فى وظيفة كابتن باص، إذ إن مقر العمل متاح في شبرا الخيمة - القليوبية لا يشترط الخبرة.

وتشمل شروط التقديم على الوظائف المعلنة وجود رخصة القيادة درجة أولى الذكور فقط من سن 25 - 60 سنة تناسب كل المؤهلات ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي يترواح مابين 7500 - 15000 جنيه مصري.

أفراد أمن حراسة:

أعلنت شركة استثمار وتطوير بمدينة بدر - القاهرة حي، عن حاجتها لـ 6 أفراد لا يشترط الخبرة على أن يكون سن المتقدم 22 - 30 سنة.

وتتناسب فرصة العمل مع كل المؤهلات، كما أن الوظيفة لا تشترط التعامل مع مايكروسوفت أوفيس.

أما للراغبين فى العمل داخل مجال المبيعات فهناك وظيفة مندوب مبيعات داخل شركة تعمل فى مجال الألبان بمقرها فى الجيزة حيث أعلنت عن حاجتها ل 10 أفراد من دون خبرة السن المطلوب: 20 - 33 سنة وتتيح الشركة راتب أساسي يترواح مابين 3000 - 6000 جنيه مصري.

فني دهان دوكو:

كما يتيح موقع فرصنا فرص عمل فى مجال الدهانات، إذ أعلنت شركة خاصة عن وظيفة 2 فني دهان دوكو للعمل فى أبو رواش - الجيزة، وتشمل الشروط وجود 10 سنوات خبرة على الأقل والسن المطلوبة 25 - 55 سنة إذ إن الراتب الأساسي يترواح 7000- 8000 جنيه مصري.

كما أعلنت جامعة خاصة عز حاجتها لفرد أمن للعمل فى منطقة السلام - القاهرة مع ضرورة وجود خبرة من سنة إلى 4 سنوات خبرة السن المطلوب 24 - 36 سنة.

مسؤول صيانة مكن ملابس:

كما تتوفر فرصة عمل مسؤول صيانة مكن ملابس داخل شركة كبرى فى منطقة جسر السويس - القاهرة حيث تحتاج الشركة إلى 4 أفراد خبرة من 5-15 سنة خبرة الجنس المطلوب: ذكر والسن المطلوب: 25 - 55 سنة حيث تناسب الوظيفة مع كل المؤهلات.