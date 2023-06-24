البرازيلي: مراتي هربت وخدت فلوسي وبنتي وعملتلي بلوك

خرج الملحن أحمد البرازيلي، عن صمته للرد على اتهام زوجته ميرنا طارق، بالاعتداء عليها وضربها وتهديدها، مؤكدا أنه كان يرفض فى البداية الرد تلك الاتهامات الكاذبة جملة وتفصيًلا.

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ميرنا وأحمد

ونشر الملحن أحمد البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيان يكشف فيه عن كذب زوجته ميرنا طارق، أنه فوجئ من نشر زوجته مقاطع فيديو تتضمن أكاذيب وفضائح كلها كذب وافتراء.

وقالت الملحن أحمد البرازيلي، خلال بيانه عبر فيس بوك، قائلًا: كنت قد قررت الصمت وعدم الرد على ادعاءات كاذبة جملة وتفصيلًا، صدرت ممن يفترض أنها زوجتي وأم بنتي وذلك سترًا لابنتي قبل الجميع فلا ذنب لها فيما تفعل أمها وإيمانا مني أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانا للشكوي ولا لعرض الحياه الشخصية على الملأ وما يحدث هو جريمة وعدم حياء......إلا أن مايحدث أصبح كثير.

أحمد البرازيلي

البرازيلي يكشف سبب رده على اتهامات ميرنا طارق

وكشف المحلن أحمد البرازيلي عن السبب الذي دفعه للرد على هذا الاتهامات، قائلًا: وطالبني الكثير بالرد والتوضيح وردي..... أني تزوجتها واتقيت الله فيها وعاملتها أفضل معاملة وماكنت أظهر بمكان إلا وهي معي فعلت لها كل شئ بشهادة جميع من يعرفونا كل شئ إلي أن عدت إلي بيتي فلم أجدها أو أجد ابنتي أو فلوسي أخذت كل شئ وهربت تليفونها مغلق ..بلوك معمولي من كل شئ لم أصدق نفسي فلم يكن يوجد أي مبرر أو سبب.

البرازيلي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن زوجته ميرنا

وأضاف الملحن أحمد البرازيلي، خلال بيانه، قائلًا: وفوجئت بأصدقاء يخبروني عن نشرها مقاطع فيديو تتضمن أكاذيب وفضائح كلها كذب وافتراء ولا اتخيل كيف فعلت ذلك باابنتها... لدي كل إثبات على كذب ماتدعيه لكني لن أنشر أسرارًا زوجيه على العلن حرصًا على ابنتي ولأن للحقوق مكان تؤخذ فيه ....وكل ماتدعيه كذب وافتراء لا أساس له مطلقا ولكل كلمه كاذبة دليل كذبها موجود، وأؤكد أن سكوتي أبدا لم يكن ضعفًا ولا خوفًا وإنما سترا لابنتي التي لاذنب لها.

ميرنا وأحمد

البرازيلي يستشهد بحديث نبوي

واستشهد الملحن أحمد البرازيلي، بحديث نبوي شريف، حيث قال، روى البخاري عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "َأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ"، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ"صدق رسول الله

الفنانة ميرنا طارق تتهم زوجها أحمد البرازيلي عبر فيس بوك

وكانت الفنانة ميرنا طارق زوج الملحن أحمد البرازيلي، قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، توضح عن التهديدات التي تواجها منذ فترة بسبب زوجها، حيث قالت: تعرض للابتزاز والتهديد من زوجي المحلن أحمد البرازيلي بيضـ ـربني وبيغتـ صبني، وبيبتذني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل، وحابسني في البيت ودلوقتي لوحدي وهربانة منه.. أنقذوني، أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يارت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة.

ميرنا والبرازيلي



