روسيا تمنع الوصول إلى جوجل بعد تهديدات فاجنر بإسقاط الجيش

قطع مقدمو خدمات الإنترنت الروس الوصول إلى أخبار جوجل Google بعد أن اتهم الرئيس فلاديمير بوتين، يفجيني بريجوزين، زعيم جماعة فاجنر شبه العسكرية، بـ "تنظيم تمرد مسلح".

وفقًا لمراقب الإنترنت NetBlocks (عبر The New York Times)، فإن خمس شركات اتصالات روسية على الأقل، بما في ذلك Rostelecom و U-LAN و Telplusl، تمنع مستخدمي الويب داخل البلاد من الوصول إلى مجمع الأخبار.

لم تستجب جوجل Google على الفور لطلبات التعليق.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، عبر مرتزقة مجموعة فاجنر الحدود من أوكرانيا إلى مدينة روستوف أون دون، التي تقع على بعد 20 ميلاً من بحر آزوف، ويبدو أنهم استولوا على المدينة، التي تضم المقرات العسكرية الجنوبية لروسيا، دون مقاومة كبيرة من القوات النظامية.

اعتبارًا من يوم السبت، ذكرت بي بي سي نيوز أن قوات فاجنر تتحرك شمالًا نحو موسكو. تعهد بريجوجين بالإطاحة بوزارة الدفاع الروسية ردا على هجوم صاروخي زعم أن الجيش النظامي نفذه ضد أفراد فاجنر المتمركزين في أوكرانيا.

بالإضافة إلى كونه مؤسس مجموعة Wagner Group، فإن Prigozhin هو الممول والمُنشئ لوكالة أبحاث الإنترنت، المزرعة التي تقف وراء حملة التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 في روسيا.



لقد وعد بوتين، الذي يصور تمرد بريجوزين بأنه "تهديد قاتل" للدولة الروسية، بعواقب وخيمة لأي من ينضم إلى المجموعة شبه العسكرية.

وقال السبت، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، إن "كل من شرع عمداً في طريق الخيانة، وقام بإعداد تمرد مسلح، اختار طريق الابتزاز والأساليب الإرهابية - سيعاقبون لا محالة".

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، انسحبت العديد من شركات التكنولوجيا الغربية من البلاد أو شهدت خدماتها محظورة من قبل شركة تنظيم الاتصالات Roskomnadzor.

يعد Facebook و Twitter من بين المنصات التي تم حظرها جزئيًا أو كليًا داخل البلاد منذ مارس من العام الماضي.