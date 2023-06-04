جوجل توسع Duet AI لـ Gmail والمستندات

تعمل جوجل Google على توسيع Workspace Labs بثلاث ميزات جديدة في Gmail والمستندات والعروض التقديمية ، بما في ذلك إنشاء الصور.

كما تم الإعلان عنه في مؤتمر I / O 2023 الشهر الماضي ، تقدم Google ميزة إنشاء الصور في العروض التقديمية ، والتي ستساعد المستخدمين على إنشاء خلفيات مخصصة للعروض التقديمية. ستكون هناك لوحة جانبية بعنوان "ساعدني في التصور" حيث يمكنك كتابة تلميح.

يمكنك بعد ذلك اختيار نمط: التصوير الفوتوغرافي ، أو الرسم التوضيحي ، أو وضع مسطح ، أو الخلفية ، أو قصاصات فنية ، أو لا شيء. ستقوم Google بإنشاء 6-8 تصميمات وتوفير خيار "إظهار المزيد".

تخبرنا Google اليوم أن هذا يتم طرحه تدريجيًا للمختبرين الموثوق بهم في برنامج Workspace Labs. بالإضافة إلى ذلك ، تخبرنا الشركة أن هذا مدعوم من قبل نماذج إنشاء الصور من Google ، بما في ذلك Imagen.

نعمل على تسهيل إنشاء مرئيات فريدة وجذابة للعروض التقديمية باستخدام Duet AI لـ #GoogleWorkspace! يمكنك إنشاء مرئيات أصلية لنقل رؤيتك الفنية الفريدة ، كل ذلك من خلال مطالبة بسيطة في #GoogleSlides.

وفي الوقت نفسه ، تتوسع ميزة Help Me Write في Gmail لتقديم اقتراحات سياقية للردود ، مع مراعاة السجل السابق. تضيف Google تفاصيل محددة إلى الاستجابة التي تم إنشاؤها من طلبك ، مثل اسم الشخص الذي ترد عليه وأي أوقات / تواريخ.

في المستندات ، تضيف Help Me Write تلقائيًا شرائح ذكية ومتغيرات أخرى إلى استجابة تم إنشاؤها لتذكيرك بإضافة التفاصيل ، مثل اسم شركتك في أحد التطبيقات.