الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

جوجل توسع Duet AI لـ Gmail والمستندات

بوابة الوفد الإلكترونية

تعمل جوجل Google على توسيع Workspace Labs بثلاث ميزات جديدة في Gmail والمستندات والعروض التقديمية ، بما في ذلك إنشاء الصور.

كما تم الإعلان عنه في مؤتمر I / O 2023 الشهر الماضي ، تقدم Google ميزة إنشاء الصور في العروض التقديمية ، والتي ستساعد المستخدمين على إنشاء خلفيات مخصصة للعروض التقديمية. ستكون هناك لوحة جانبية بعنوان "ساعدني في التصور" حيث يمكنك كتابة تلميح.

يمكنك بعد ذلك اختيار نمط: التصوير الفوتوغرافي ، أو الرسم التوضيحي ، أو وضع مسطح ، أو الخلفية ، أو قصاصات فنية ، أو لا شيء. ستقوم Google بإنشاء 6-8 تصميمات وتوفير خيار "إظهار المزيد".

تخبرنا Google اليوم أن هذا يتم طرحه تدريجيًا للمختبرين الموثوق بهم في برنامج Workspace Labs. بالإضافة إلى ذلك ، تخبرنا الشركة أن هذا مدعوم من قبل نماذج إنشاء الصور من Google ، بما في ذلك Imagen.

نعمل على تسهيل إنشاء مرئيات فريدة وجذابة للعروض التقديمية باستخدام Duet AI لـ #GoogleWorkspace! يمكنك إنشاء مرئيات أصلية لنقل رؤيتك الفنية الفريدة ، كل ذلك من خلال مطالبة بسيطة في #GoogleSlides. 
وفي الوقت نفسه ، تتوسع ميزة Help Me Write في Gmail لتقديم اقتراحات سياقية للردود ، مع مراعاة السجل السابق. تضيف Google تفاصيل محددة إلى الاستجابة التي تم إنشاؤها من طلبك ، مثل اسم الشخص الذي ترد عليه وأي أوقات / تواريخ.

في المستندات ، تضيف Help Me Write تلقائيًا شرائح ذكية ومتغيرات أخرى إلى استجابة تم إنشاؤها لتذكيرك بإضافة التفاصيل ، مثل اسم شركتك في أحد التطبيقات.

الجريدة الورقية