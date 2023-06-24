الفكاهة وخفة الظل علامة مميزة.. "نويل" والمصريين

اختار التيك توكر الألماني “نويل روبنسون” مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته الصيفية، ولاقت زيارته تفاعلًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة للفيديوهات والتي تم نشرها عبر حساباته الشخصية.

التيك توكر الشهيرنويل روبنسون" زيارته لمصر

التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" مع وصوله إلى الأراضي المصرية وبروح الفكاهة وجد نفسه متفاهم ومتداخل مع الشعب المصري وأمام شعب يريد دائمًا الابتسامة ومحب للفكاهة، ليجد التيك توكر نفسه في بيئة تتقبله وتشاركه المواقف الطريفة.

صورة من زيارته لأسوان

والفكاهة والمواقف الطريفة وليست المواقف الجاد، هو الجانب الذي يغلب على "نويل"، وفي كل مكان وجد هذا الشخص تجد السعادة على أوجه الجميع، وما فعله من نشر الابتسامة على المواطنين في مصر، وكانت جولة كبيرة جدًا، بداية من زيارة القنوات الإعلامية وحتى خروجه في الأماكن الشعبية والأسواق التي تشهد ازدحام المواطنين، بجانب جولاته في الاماكن السياحية والآثارية التاريخية.

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روح الفكاهة وحب الآخر والابتسامة والمواقف الطريفة والمقلب الكوميدي، هي الروح التي غلبت على التيك توكر الشهير خلال جولته، وظهر في الكثير من الفيديو والتي نشرها على صفحاته على السوشيال ميديا، وهو في جولاته داخل عدد من المدن المصرية.

وفور وصول "نويل" مصر وهو يوثق رحلته بالعديد من الفيديوهات، والتي تخطت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر "تيك توك".

وفي الشوارع والأسواق المصرية، أدى التيك توكر رقصته الشهيرة على أنغام الأغاني المميزة له، وظهر على وجه "نويل" سعادة غامرة من زيارته لمصر وحديثه مع المصريين، والذي بدا له أنهم ودوين ويغلب عليهم روح الفكاهة.

التيك توكر نويل في ضيافة المتحدة

وحرصت المتحدة للخدمات الإعلامية، على استضافة البلوجرنويل روبرتسون والتواجد في عدد من الأماكن السياحية منها المتحف المصري الكبير مع عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

جولة "نويل روبنسون في المعز

من شارع المعز، أدى "نويل" رقصته الشهيرة مع صاحب إحدى المحلات التجارية، وخلال الجولة لزيارة واحد من أشهر الشوارع التاريخية في مصر، تواجد بأحد المطاعم الشهيرة، ومن اللقطات الطريفة في الجولة ظهر "نويل" محاولًا التحدث بالعربية للتعبير عن إعجابه بـ الطعام.

زيارة "نويل روبنسون" لمحافظة أسوان

التيك توكر الألماني نويل

في جولة لجنوب مصر وجد "نويل روبنسون"، في واحدة من المحافظات التي يتميز أهلها بالطيبة وكرم الضيف وحب الأخر، وتفاعل معه خلال هذه الزيارة عدد من الأطفال، والذي أدى رقصته الشهيرة مع الأطفال على ضفاف النيل، ليعلن للعالم أجمع أنه في زيارة خاصة جدًا لمحافظة أسوان جنوب مصر.

والتقاط مقطع فيديو مع الأطفال في محافظة أسوان لحظة وصوله للمحافظة، في جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، والتقاط الصور التذكارية وتصفيق حار، كانت هذه التفاصيل المهمة لحظة وصول التيك توكر الألماني محافظة أسوان.

التيك توكر نويل روبرتسون داخل المتحف المصري

ضمن جولته لزيارة عدد من المناطق الآثارية والتاريخية، توجه التيك توكر نويل روبرتسون لزيارة المتحف المصري، وظهر في أحد الفيديوهات والتي نشرها عبر صفحته الرسمية "تيك توك"، وهو يأدى رقصته الشهيرة مع إحدى المعجبات له أمام المتحف المصري.