نويل روبنسون ومنى الشاذلى .. ترويج للسياحة المصرية بحركات عفوية (فيديو)

نجحت الإعلامية مني الشاذلي في جذب انتباه البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون في حلقة مميزة وخاصة تذاع قريبا، لتشاركة رقصته العالمية.

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مني الشاذلي تروج للبرومو الخاص بحلقتها مع العالمي نويل روبنسون

روجت منى الشاذلي عن البرومو الخاص لحلقتها مع البلوجر الألماني نويل روبنسون، وظهر نويل خلال البرومو وهو يقوم برقصته الشهيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نويل روبنسون مع الإعلامية مني الشاذلي

نويل روبنسون مع الإعلامية مني الشاذلي

نويل روبنسون يسيطر علي السوشيال ميديا

اكتسح نويل روبنسون الساحة، حيث أنه من أشهر البلوجرز على التيك توك، ويضم حسابه إلي ما يقرب من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نويل روبنسون مع الإعلامية مني الشاذلي

نويل روبيسون يروج للسياحة في مصر

نشر نويل روبنسون الكثير من الفيديوهات التي نالت إعجاب كبير من قبل محبيه ومتابعيه علي الفيديوهات التي قام بتصويرها وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر وجهته السياحية لقضاء عطلته.

نويل روبيسون في مصر

نويل روبيسون أصبح حديث العالم بحركات عفوية وقصة شعر

أشتهر نويل روبنسون بقصة شعره الغربية، حركاته الراقصة العفوية السريعة كا نوع من أنواع المزح والمرح مع الجمهور الذين يبادلوا ذات التفاعل والحماس، فقد شارك فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية، ليصبح حديث المصريين.

نويل روبيسون في مصر

نويل روبيسون يستمتع بعطلته وسط أجواء الشارع المصري

وصل نويل روبيسون إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء عطلته، نشر فيديوهات له يقوم فيها بتنفيذ رقصته العالمية في الكثير من المناطق السياحية، عبر صفحته الشخصية على موقع تيك توك، مما أثار جدلا واسعا، ، حيث أنه قام بزيارة أماكن عديدة من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.

نويل روبيسون

نويل روبنسون

من ناحية أخري، يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع أيام الأربع والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة CBC.

وكانت الشركة المتحدة للإنتاج الفني والإعلامي استضافت نويل روبرتسون في زيارة المتحف الكبير.