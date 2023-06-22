نويل روبنسون رفقة تامر حسني.. ظهور مفاجئ يُشعل برومو "تاج" (شاهد)

روج الفنان تامر حسني، عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" الذي أشعل حماس محبيه لاستقبال طرحه في أسرع وقت، المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، بشخصية سوبر هيرو.

فيلم تاج

تامر حسني ونويل روبنسون

تامر حسني ونويل روبنسون

نويل روبنسون ينضم لبرومو فيلم تاج برقصاته العفوية الشهيرة:

لفت "نويل روبنسون" البلوجر الألماني وصاحب أشهر رقصة بموقع تيك توك أنظار الجماهير في الإعلان الرسمي للفيلم، كضيف شرف بفيلم "تاج".

تامر حسني ونويل روبنسون

برومو فيلم "تاج":

ظهر تامر حسني في البرومو بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "تاج"، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

فيلم "تاج" تدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، إذ يمران بالكثير من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع الكثير من المفارقات لهما.

تامر حسني

أبطال فيلم "تاج":

ويشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

فريق عمل فيلم تاج

بوستر فيلم "تاج":

يذكر أن تامر حسني كان طرح البوستر الرسمي لفيلم "تاج"، وتصدر البوستر ومعه شخصية تاج التي تشبه شخصية سبايدر مان، وتصدر البوستر معهما كل من دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ساندي، وعلق عليه: "انتظرونا في العيد إن شاء الله".

تامر حسني

فيلم تاج

نويل روبنسون يسيطر على السوشيال ميديا:

اكتسح نويل روبنسون الساحة، إذ إنه من أشهر البلوجرز على التيك توك، ويضم حسابه ما يقرب من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نويل روبنسون

نويل روبيسون يروج للسياحة في مصر:

نشر نويل روبنسون الكثير من الفيديوهات التي نالت إعجابًا كبيرًا من قبل محبيه ومتابعيه على الفيديوهات التي قام بتصويرها وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر وجهته السياحية لقضاء عطلته.