نجم التيك توك نويل روينسون يرقص على أغاني المهرجانات في الأهرامات (فيديو)

اختار المدون الألماني نويل روينسون ونجم "التيك توك" مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته، ما بين القاهرة وغيرها من المدن والمحافظات.

ويحرص وبيسون على توثيق تفاصيل رحلته السياحية إلى مصر، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه منذ صعوده على متن الطائرة، وحتى تجوله في الشوارع المصرية، وثق خطواته بعدد من مقاطع الفيديو، التي حظيت بتفاعل واسع من جانب الجمهور المصري على وجه الخصوص.

وشارك "روبيسون" حتى اللحظة 3 مقاطع فيديو مختلفة عبر "تيك توك"، آخرها الرقص على أغاني مهرجانات شعبية عند الأهرامات والذي تفاعل معه عدد من الزائرين.

وبدأ روبيسون نشر فيديوهات زيارته لمصر عبر صفحته على "انستجرام" برقصة مع طاقم رحلة الطيران، على أنغام أحد الأغاني الشعبية المصرية.

وفي المقطع الثاني، ظهر "روبيسون" وهو يرقص على أغنيته المفضلة "Caln Down" بأحد الأسواق في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك روبيسون عددًا من مقاطع الفيديو والصور خلال خاصية "ستوري"، توثيقًا لزيارته إلى الأهرامات، بخلاف وجوده إلى جانب نهر النيل.

وأبدى "روبيسون" دهشته لحجم أحجار الأهرامات، معربًا عن دهشته لقدرة القدماء المصريين على بنائها.

ونويل روبنسون، هو مدون شهير وأحد نجوم التيك توك، معروف برقصاته وشكل شعره المجعد الذي يميزيه، وبنشره محتوى عن الرقص والكوميديا، حيث يفاجئ المارة باختطاف أي شيء من يدهم، وخاصة الهواتف ثم يبدأ بالرقص، ولديه أكثر من 29 مليون متابع على تطبيق تيك توك، وما يقرب من 4 ملايين على انستجرام، وأكثر من 5 ملايين متابع عبر يوتيوب.

وهو من مواليد ألمانيا عام 1996، ونشر أول مقطع عبر تيك توك عام 2022 وهو يرقص، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد مشاهير التطبيق الأكثر استخداما حول العالم للترفيه.

وكانت آخر محطاته قبل مصر، دولة المغرب والتي نشر الكثير من مقاطع الفيديو بها، من أماكن سياحية وشوارع مختلفة.

وظهر وهو يرتدي الزي المغربي، ويرقص مع مجموعة من الأطفال، وقبل زيارته للمغرب كان متواجدا في تركيا، وظهر مع الشيف بوراك وفي أماكن عدة.

ويحرص نويل على استخدام الموسيقى الشعبية والمشهورة في كل دولة يكون موجودا بها.

https://www.instagram.com/reel/Ctj0aslvURn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==