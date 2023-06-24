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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

البحرين تدعو للحفاظ على الاستقرار في روسيا تحت قيادة بوتين

البحرين وروسيا
البحرين وروسيا

شددت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدة أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع في موسكو.

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روسيا تحذر الغرب من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهداف معادية

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روسيا تدعو السكان في ليبيتسك إلى البقاء في منازلهم

وأشارت الخارجية البحرينية، في بيان، إلى أهمية تطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق.

وكان رئيس روسيا، فلاديمير بوتين قد قال إن تمرد مجموعة فاجنر ضد الجيش الروسي، بمثابة طعنة في الظهر، متوعدا بالرد القاسي ومعاقبة الخونة على محاولات التمرد المسلح.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة له اليوم السبت، إن روسيا تخوض معركة شرسة من أجل مستقبلها، مؤكدا أن جيش روسيا تلقى الأوامر اللازمة لتحييد أولئك الذين قاموا بالتمرد المسلح.

وقال بوتين إنه تم جر فاجنر لمغامرة إجرامية بهذا التمرد ضد الجيش الروسي، مؤكدا أن الخونة سيعاقبون وأنه لن يسمح بحرب أهلية في روسيا.

 

حالة طوارئ في ليبيتسك

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت مصادر روسية إلى أن قوات مجموعة فاجنر، مدعومة بـ 150 آلية عسكرية، تتقدم في ليبيتسك، على بعد 340 كيلومترا من موسكو.

تقع مدينة ليبيتسك في الجهة الغربية لسهل الدون الشاسع على ضفتي نهر فورونيغ (حوض نهر الدون) وتقع جنوب العاصمة موسكو. ومساحتها أكبر من 320 كيلومترا مربعا فيما يقدر عدد سكانها بحوالي 510 آلاف نسمة.

وفي وقت سابق السبت، حثت السلطات في منطقة ليبيتسك السكان على البقاء في منازلهم بعد أن تعهدت "فاجنر" بحمل السلاح للإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد.
وجاء بيان حكومة الإقليم في البيان: "لضمان القانون والنظام وسلامة مواطني منطقة ليبيتسك، يطلب المقر التشغيلي في المنطقة من السكان دون الحاجة الملحة عدم مغادرة منازلهم والامتناع عن أي سفر بوسائل النقل الشخصية أو العامة".

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعرب فيه حاكم منطقة فورونيج المجاورة، حيث يقود الجيش الروسي عمليات "قتالية"، عن دعمه للرئيس فلاديمير بوتين.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاجنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

 

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