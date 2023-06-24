مران قوي لبدلاء ومستبعدي الزمالك أمام فاركو

خاض لاعبو فريق الزمالك البدلاء والشباب تقسيمة فنية قوية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يخوض في التقسيمة المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة فاركو بالأمس بعدما خاضوا تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم في مباراة كأس مصر.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ومدحت عبد الهادي المدرب العام اللاعبين بعض التعليمات أثناء التقسيمة لتنفيذ الأفكار التدريبية بالشكل الأمثل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

صعد فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.



موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواصل الزمالك استعداداته للعودة من جديد لمنافسات الدوري العام المصري، بعدما حقق الانتصار على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليصعد لدور الثمانية من المسابقة ذاتها.

ويترقب عشاق القلعة البيضاء المباريات المقبلة للفريق، خاصة بعدما أصبح عمل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث بدأ اللاعبين يفهمون خطة المدرب بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره غزل المحلة في الجولة الـ 31 من عمر الدوري العام المصري.

تنطلق مواجهة الزمالك وغزل المحلة في الـ 8.30 من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

تُنقل موقعة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 65 نقطة، علمًا بإن المارد الأحمر لعب 25 مباراة ولديه 6 مباريات مؤجلة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ64 نقطة، وفيوتشر ثالث الترتيب بـ 57 نقطة، فيما يحل الزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.





