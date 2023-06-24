سيف فاروق جعفر يفاجئ الزمالك ويوقع لـ بيراميدز

انتقل سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

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سيف فاروق جعفر يوقع لبيراميدز

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابة الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

كان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف اللاعب يوسف أسامه نبيه لنهاية الموسم الحالي بسبب توقيعه لبيراميدز دون علم إدارة الأبيض او حسم الجهاز الفني موقفه من اللاعب بالرحيل أو البقاء، وهو الذي قد نشاهده خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف فاروق جعفر.

أوسوريو يحسم موقف ثلاثي الزمالك من الرحيل

وفي سياق اخر، حسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف ثلاثي الفريق يوسف أسامة نبيه ومحمود علاء وحمدي علاء من العودة للقلعة البيضاء في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

وافق الأبيض على عودة الثلاثي يوسف إبراهيم اوباما بعد نهاية إعارته لفريق نادي الحزم السعودي “بدوري يلو”، كما عاد محمود علاء بعد نهاية الإعارة لفريق الاتحاد السكندري، فيما كانت عودة حمدي علاء أيضًا بعد نهاية الاعارة مع فريق البنك الأهلي.

على ان قرر أوسوريو الاستعانة بخدمات الثلاثي يوسف أوباما و محمود علاء و حمدي علاء في قائمة الفارس الأبيض والتي تخوض منافسات البطولة العربية المقبلة بنهايات شهر يوليو المقبل 2023، وهو ما اكد عليه عبد الواحد السيد مدير الكرة في الفريق الاول خلال تصريحاته حول الثلاثي وقبل مباريات نارية بالبطولة أمام النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.