الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم السبت، حيث يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

شبورة مائية خفيفة

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة .



