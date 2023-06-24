رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.



وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.



ومن المُقرر أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.

