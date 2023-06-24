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استقبال 306 كيلوجرامات ذهب ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي بدء جلسة المباحثات بين مدبولي ورئيس وزراء الهند لمناقشة جوانب التعاون
السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له بمطار القاهرة

رئيس الوزراء يستقبل
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الهندي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.

ومن المُقرر أن يعقد رئيسا وزراء مصر والهند اليوم اجتماع مائدة مستديرة، بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، لمناقشة جوانب التعاون الثنائي بين مصر والهند.
 

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