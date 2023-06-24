السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

فتح 38 مجزر لذبح الأضاحى مجاناً بالمنيا

فتح مجازر المنيا
فتح مجازر المنيا الحكومية بالمجان

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم السبت ، أنه إستعدادا لعيد الأضحى المبارك ، تم فتح 38 مجزرا ً حكوميا ً بجميع مراكز ومدن  المحافظة، وذلك  لذبح الأضاحى  للمواطنين مجانا .

 ففى مركز ومدينة المنيا 5 مجازر ، تشمل ، ( المنيا العمومى ، نزلة حسين ، المطاهرة البحرية ، تله ، صفط الخمار)، سمالوط 4 مجازر ، تشمل ، ( سمالوط , البيهو , قلوصنه , دير جبل الطير)، مطاى 2 مجزر ، تشمل ، ( مطاى , منبال )،  بنى مزار 4 مجازر ، تشمل، ( القيس , طمبو , صفط ابو جرج , صندفا).

مغاغة 4 مجازر ، وتشمل (مغاغة , ابا الوقف , شارونة , طنبدى)، العدوة 4 مجازر ، وتشمل ،  ( العدوة , البسقالون , عطف حيدر , الشيخ مسعود)، ابوقرقاص 3 مراكز ، وتمشل (ابوقرقاص العمومى , اتليدم , بنى عبيد)، ملوى 10 مجازر ، وتشمل ، (ملوى العمومى , المحرص , تونه الجبل , قلندول , ابشدات , البرشا , الروضة , تندة , دروة , نواى)، ديرمواس 2 مجزر، وتشمل ، (ديرمواس العمومى , دلجا).

وأكد محافظ المنيا ،جاهزية  المجازر  الحكومية لإستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم،  مع الالتزام بمراعاة الشروط و القواعد الصحية والبيئية اللازمة ، مشددا،  على تكثيف الحملات الرقابية ، لمنع الذبح خارج المجازر ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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