فتح 38 مجزر لذبح الأضاحى مجاناً بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم السبت ، أنه إستعدادا لعيد الأضحى المبارك ، تم فتح 38 مجزرا ً حكوميا ً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لذبح الأضاحى للمواطنين مجانا .

ففى مركز ومدينة المنيا 5 مجازر ، تشمل ، ( المنيا العمومى ، نزلة حسين ، المطاهرة البحرية ، تله ، صفط الخمار)، سمالوط 4 مجازر ، تشمل ، ( سمالوط , البيهو , قلوصنه , دير جبل الطير)، مطاى 2 مجزر ، تشمل ، ( مطاى , منبال )، بنى مزار 4 مجازر ، تشمل، ( القيس , طمبو , صفط ابو جرج , صندفا).

مغاغة 4 مجازر ، وتشمل (مغاغة , ابا الوقف , شارونة , طنبدى)، العدوة 4 مجازر ، وتشمل ، ( العدوة , البسقالون , عطف حيدر , الشيخ مسعود)، ابوقرقاص 3 مراكز ، وتمشل (ابوقرقاص العمومى , اتليدم , بنى عبيد)، ملوى 10 مجازر ، وتشمل ، (ملوى العمومى , المحرص , تونه الجبل , قلندول , ابشدات , البرشا , الروضة , تندة , دروة , نواى)، ديرمواس 2 مجزر، وتشمل ، (ديرمواس العمومى , دلجا).

وأكد محافظ المنيا ،جاهزية المجازر الحكومية لإستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم، مع الالتزام بمراعاة الشروط و القواعد الصحية والبيئية اللازمة ، مشددا، على تكثيف الحملات الرقابية ، لمنع الذبح خارج المجازر ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .