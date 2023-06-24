طوابير وقود ومتاجر فارغة في مدينة روستوف بعد سيطرة فاغنر (شاهد)

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، سيطرة قواته على مدينة روستوف، مع تواجده داخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي بالمدينة، والذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم على أوكرانيا.

ومنذ إعلان قوات فاغنر السيطرة على تلك المدينة بدأت عدة مشاكل تواجه سكان مدينة روستوف.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة وقوف عدد من السيارات عند محطات الوقود منتظرين وجود البنزين .

كما تبين من الفيديو خلو المتاجر من البضائع، الأمر الذي جعل سكان المدينة ينزعجون من قارا قوات فاجنر.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر.

انفجاران على الأقل بقرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بروستوف.

وقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية في مدينة روستوف على نهر الدون، والتي دخلتها قوات "فاجنر" مساء أمس الجمعة.

وأشارت القناة التلفزيونية الروسية إلى وجود مدرعات ودبابات للجيش الروسي أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد دعوة مؤسس "فاجنر" إلى الاستيلاء على المدينة والعصيان المسلح في روسيا، موضحة أن حشدًا من الناس هرب من مكان الحادث.

وكانت قناة "روسيا اليوم" قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي أقام نقاط تفتيش عند مدخل المدينة، مرجحة أن روستوف تقع تحت سيطرة مقاتلي مجموعة "فاجنر".. وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة مؤسس مجموعة فاجنر حول ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لـ«فاجنر» كذب وادعاء.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما قامت به مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة اليوم السبت، يمثل طعنة في ظهر روسيا وخيانةً للوطن.