عامل أمام الجنايات متهم بالتنكر في زي النقاب للسرقة بالأزبكية

أمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، تنكر في "زي منقبة" لسرقة الشركة التي كان يعمل بها بالأزبكية.

تفاصيل إحالة عامل للجنايات بسبب التنكر

وقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من "موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم"، مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدي نقاب"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخله ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ؛ ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج".

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "المبلغ المنوه عنه"، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

1500 جنيه وراء مقتل عامل السلام

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة على أحد المقاهي بدائرة القسم مما أسفر عن سقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقة بطعنة بالسكيم مما اسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة ،التحقيق.