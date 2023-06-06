مدرب كرة قدم أمام الجنايات بعد إنهاء حياة صديقه.. جريمة الـ 20 دقيقة

أمرت النيابة العامة، باحالة مدرب كرة قدم، لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل صديقه داخل شقة في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة.

تفاصيل جريمة الـ20 دقيقة

وفي وقت اخر ، اوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم بقتل صديقه يدعى "هاني" يعمل مدرب كرة قدم، وكانا يجلسان سويًا داخل شقة المتهم في وسط البلد، وأن تلك الجلسة لم تستمر سوى 20 دقيقة انتهت بجريمة قتل راح ضحيتها أحدهما على يد الآخر.

وتبين من التحريات ، أن المتهم قتل صديقه وأمسك سكين المطبخ، ومزق جثمانه إلى أشلاء بقصد التخلص منه، وحمله في حقائب صغيرة ، وإلقائه في مقلب قمامة، لكن جيران المتهم اشتبهوا بحدوث أمر غريب داخل شقة جارهم بعد أن سمعوا صرخات استغاثة من المجني عليه، ما جعله يهرب تاركا الجثمان.

وقد استمعت النيابة لأقوال 5 من جيران المتهم مدرب كرة القدم في ملاعب خاصة، وأقروا أنهم شاهدوا دخول المجني عليه شقة المتهم قبل 30 دقيقة وبعد دخوله بدقائق قليلة سمعوا استغاثته فطرقوا الباب مرات متكررة فلم يجيب أحد وبعدها انقطع الصوت فاستشعروا الخطر خاصة بعد خروج الشاب بمفرده مسرعًا وترك صديقه بالداخل، حتي تم القبض علي المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة .

المتهمين بسرقة الشقق السكنية

في قضية اخري امرت محكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة ، بالحبس سنة مع الشغل.

وكشف في أمر الإحالة ؛ أن المتهمين "ممدوح ح.، رضا ع.، وأسامة ب." عاطلين، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.

وبتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات من الأهالي تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبعد عمل التحريات وتكثيف الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا.

وباعداد الاكمنة الامنية تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وتم ضبط المتهمين بحوزتهم بعض المضبوطات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.