البورصة الأمريكية: المؤشر"ناسداك" يقطع موجة صعود استمرت 8 أسابيع

انهت اسواق البورصة الأمريكية تعاملاتها خلال جلسة، يوم الجمعة، منخفضة في ختام أسبوع هيمنت عليه شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة مجددا لكنه تعهد بأن يتوخى البنك المركزي الحذر.

البورصة الأمريكية

وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة فى البورصة الأمريكية للسوق في موجة بيع واسعة، وتأثر المؤشر "ناسداك المجمع" بهبوط أسهم الشركات الكبيرة سريعة التأثر بحركة الفائدة.

وقطع المؤشر "ناسداك" فى البورصة الأمريكية موجة صعود استمرت ثمانية أسابيع وهي الأطول منذ مارس 2019 بينما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز" مكاسبه التي استمرت خمسة أسابيع في أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021.

وسجل "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" فى البورصة الأمريكية أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية خلال الأسبوع منذ مطلع مارس حينما تأثرت السوق بأزمة السيولة في البنوك المحلية الأميركية.

وأغلق "ستاندرد آند بورز 500" فى البورصة الأمريكية منخفضا بواقع 33.48 نقطة أو بنسبة 0.76% ليصل الى مستوى 4348.41 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

في حين تراجع "ناسداك المجمع" فى البورصة الأمريكية بمقدار 138.09 نقطة أو بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 13492.52 نقطة.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" فى البورصة الأمريكية بما يصل الى نحو 217.07 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 0.64% ليصل إلى مستوى 33729.64 نقطة.

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 3 أشهر

الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة في ختام أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية بشأن السياسات النقدية عززت الآراء القائلة باحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهوت أسهم "سيمنس إنرجي" بعدما سحبت توقعاتها للأرباح السنوية.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" منخفضا 0.3% بعدما أظهرت بيانات تعثر نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو هذا الشهر مع زيادة التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.

وبلغت خسائر المؤشر 2.9% للأسبوع بأكمله ليسجل بذلك أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة شهور مع استيعاب المستثمرين لقرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبيرة منها بنوك إنجلترا والنرويج وسويسرا مع وجود شبح استمرار التضخم مرتفعا لفترة أطول.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا حيال تأثير دورات التشديد النقدي الممتدة على تعافي الاقتصاد العالمي مع تفاقم المخاوف من حدوث ركود في بريطانيا بعدما رفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو ما تجاوز التوقعات.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 1% متكبدا أكبر خسارة بين نظرائه الإقليميين مع هبوط أسهم "سيمنس إنرجي" 37.3%.

وحذرت الشركة، التي تزود قطاع الطاقة بالمعدات والخدمات، من أن مشاكل الجودة في وحدتها "سيمنس جاميسا" لتوربينات الرياح ستؤثر عليها لسنوات.