البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

تخلى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عن مكاسبه الصباحية، وتراجع 2.6 مليار جنيه، مقابل أرباح صباحية بنحو 5 مليار جنيه ووصل إلى مستوي 1.165.7 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة طفيفة ليصل إلى مستوي17873نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى3503 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5206 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 100 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 2.7مليار جنيه.