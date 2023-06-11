خبير مالي يتوقع موجة صعود لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يعاود السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة ارتفاعاته بدعم تحرك الأسهم القيادية.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 مستوي 18000 نقطة، وذلك حال تجاوز منطقة المقاومة 17740 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 17400 مستوى دعم أول، ومستوى 17150 نقطة مستوى دعم ثاني.

كانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد شهدت أداء متباينا، حيث أتسم مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار التعاملات، فيما شهد مؤشر البورصة السبعيني نشاطا على عدد من الأسهم في بعض القطاعات المختلفة.

كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاطا ملموسا مدعوما بعمليات زيادة رأس مال على إحدى الشركات المقيدة، وتدفق سيولة كبيرة داخل السوق، مما كان له تداعياته الإيجابية.

شهد السوق أيضا حركة كبيرة في قيم التداولات بفضل السيولة الوفيرة، وتنقلها بين العديد من الأسهم، حيث تجاوزت متوسط قيم التداولات 3 مليارات جنيه.