وزير السياحة يتابع أحوال الحجاج أولًا بأول

تقاير دورية للاطمئنان على تقديم الخدمات لهم..

يتابع وزير السياحة أحمد عيسي، أحوال الحجاج الذين تم نقلهم إلى الأراضي المقدسة، للاطمئنان على تقديم التسهيلات لهم والعمل على راحتهم وسلامتهم.

وترفع سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، تقارير دورية أولًا بأول إلى وزير السياحة، لتوضيح الصورة كاملة بما يتمتع به حجاج الوزارة من خدمات.

وقامت سامية سامي، بالمرورعلى مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومقابلة العديد منهم للاطمئنان عليهم، قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة "منى - عرفات" لأداء مناسك الحج، والتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

يصل اليوم السبت، آخر رحلات نقل حجاج السياحة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة تمهيدًا لبدء فريضة الحج.

وأعلنت السلطات السعودية، الطوارئ لاستقبال الحجاج والاطمئنان على وصولهم إلى أماكن إقامتهم.